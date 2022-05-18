Жены и мать военных, обороняющихся на мариупольском заводе "Азовсталь", посетили Анкару и обратились к турецким властям с просьбой содействовать сохранению жизней их родных и всех военных, которые оставались на металлургическом комбинате.

Как передает "Укринформ", с женщинами 18 мая встретился советник президента Турции Ялчин Топчу.

"Азовсталь" – это самая большая рана на теле планеты в ХХІ веке. На "Азовстали" идет не война, а убийство. Против наших ребят применяли все возможные и невозможные виды оружия с воздуха, земли и моря. Это беспрецедентный случай в истории, когда территория завода в течение 83 дней была в сплошной блокаде. Наши воины находились там без ресурсов к существованию и даже после выхода нет уверенности в соблюдении Россией международных норм в обращении с нашими защитниками", - заявили супруги и мать военных.

Женщины отметили, что жизнь в подземельях комбината, как и каждый шаг при выходе из "Азовстали", полны смертельной опасности.

"Мы благодарны за все усилия Турции для освобождения наших родных, для поддержки Украины и просим предпринять дальнейшие шаги по освобождению наших родных и сохранению их жизней. Мы просим вашей помощи", - сказала на встрече супруга одного из военных.

На встрече с советником президента Турции шла речь о возможной поддержке и помощи Анкары в спасении военных и сохранению их жизней после ухода из комбината "Азовсталь".

Ранее "Страна" приводила заявление Дениса Пушилина о том, что с "Азовстали" пока не вышли украинские военные командиры.

Также мы сообщали, что вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и Ростов.