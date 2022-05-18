Михаил Подоляк высказался о заявлении Рудык. Фото: president.gov.ua

Советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал депутата Киру Рудык за заявления по "Азовстали". Он заявил, что нардеп не имеет и не имела отношения к переговорному процессу, не может знать никаких подробностей переговоров, и добавил, что она "откровенно приврала" журналистам, "выдавая себя за местного Бонда".

Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте.

"С самого начала войны мы видим парад тщеславия со стороны определенных политиков. Кто-то создает отдельные селфи-батальоны с автоматами. Кто-то ревниво приписывает себе любую помощь, брендируя партийным пакетом с гуманитаркой. Кто-то постоянно говорит, что все положительное происходит сейчас только потому, что "при его каденции…". Такое поведение - полное непонимание времени, настроений и процессов, которые происходят в обществе. Но люди все видят", - написал Подоляк.

Напомним, ранее в The New York Times вышла публикация с комментарием Рудык. Там ее представили как участницу переговоров по украинским военным на "Азовстали". Она заявляла, что пока нет договорённости об их обмене на российских пленных.

Подоляк раскритиковал Рудык за заявление об Азовстали

Подоляк раскритиковал Рудык за заявление об Азовстали

Ранее сообщалось, почему у Зеленского не комментируют эвакуацию украинских военных с "Азовстали".

Подробно о том, что происходит с военными с "Азовстали", мы писали в отдельном материале.

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