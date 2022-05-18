Советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал депутата Киру Рудык за заявления по "Азовстали". Он заявил, что нардеп не имеет и не имела отношения к переговорному процессу, не может знать никаких подробностей переговоров, и добавил, что она "откровенно приврала" журналистам, "выдавая себя за местного Бонда".

Об этом Подоляк написал в своем Twitter-аккаунте.

"С самого начала войны мы видим парад тщеславия со стороны определенных политиков. Кто-то создает отдельные селфи-батальоны с автоматами. Кто-то ревниво приписывает себе любую помощь, брендируя партийным пакетом с гуманитаркой. Кто-то постоянно говорит, что все положительное происходит сейчас только потому, что "при его каденции…". Такое поведение - полное непонимание времени, настроений и процессов, которые происходят в обществе. Но люди все видят", - написал Подоляк.

Напомним, ранее в The New York Times вышла публикация с комментарием Рудык. Там ее представили как участницу переговоров по украинским военным на "Азовстали". Она заявляла, что пока нет договорённости об их обмене на российских пленных.

Ранее сообщалось, почему у Зеленского не комментируют эвакуацию украинских военных с "Азовстали".

Подробно о том, что происходит с военными с "Азовстали", мы писали в отдельном материале.