Близкий к Пентагону Институт изучения войны (ISW) считает, что Кремль пошел на "сделку" по мариупольскому заводу "Азовсталь", чтобы отвлечь внимание от разгрома наступления в Белогоровке Луганской области.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

По данным американских экспертов, Кремль мог согласиться на вывод защитников Мариуполя с "Азовстали", чтобы ускорить получение Россией возможности объявить Мариуполь полностью контролируемым городом. Эксперты отмечают, Москва также могла согласиться на такую "сделку", чтобы отвлечь критику относительно неудачных попыток переправы через реку Северский Донец и общих медленных темпов наступления.

Сдача в плен украинских военных, по мнению американских экспертов, вызвала негативную реакцию в России, поскольку в РФ "зрители ожидали, что российские войска уничтожат украинских защитников".

"Институт" предполагает, что по той же причине Кремль не пойдет на обмен защитников Мариуполя.

Отметим, что ранее экc-представитель Украины в ТКГ Гармаш назвал ситуацию с военными на 'Азовстали" "сдачей в плен, а не победой".

Кроме того, украинские переговорщики заявляют, что механизма обмена эвакуированных с "Азовстали" бойцов между Киевом и Москвой пока нет.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.