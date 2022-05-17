Следователи Следственного комитета России допросят украинских военных, которые вышли с мариупольского комбината "Азовсталь".

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В ведомстве заявили, что военных допросят в рамках "расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса". Следователи установят личности военных и "проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям".

"Так что пока с украинскими военными россияне ведут себя исключительно как с пленными. Об обмене по-прежнему ничего не говорится", - резюмирует Телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем в Госдуме России намерены запретить обменивать украинских военных батальона "Азов" на пленных россиян. Там их называют "нацистскими преступниками".

"Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в ответ на предложение депутата Анатолия Вассермана запретить обмен "азовцев".

В ответ на это замминистра обороны Анна Маляр сказала, что заявление, прозвучавшее в Госдуме России о намерении запретить обмен "Азова" на пленных россиян, было рассчитано на "внутреннюю пропаганду".