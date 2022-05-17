Нынешняя формула спасения украинских военных в Мариуполе являлась единственной возможной в сложившихся обстоятельствах.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр на брифинге.

По ее словам, "операция по спасению защитников Мариуполя продолжается".

Комментируя заявления российских политиков по ситуации вокруг Азовстали, Маляр сказала, что это – политические заявления, рассчитанные на внутреннюю пропаганду.

"Переговорный процесс продолжается. Больше информации об этом сказать не можем из соображений безопасности людей и процесса", – добавила она.

Кроме того, замминистра обороны рассказала, что с 9 по 16 мая по контрактам Минобороны в Вооруженные Силы Украины поставлено:

23,1 тыс. ед. бронежилетов, 21,8 тыс. шлемов, 19,9 тыс. комплектов форменной одежды, 6,1 тыс. пар обуви.

Также Маляр рассказала о финансовой ситуации в армии. По ее словам, зарплаты за апрель военнослужащие должны получить до 20 мая. На это выделено 51,5 млрд гривен.

Тем временем Reuters сообщает о том, что по меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали во вторник с металлургического завода "Азовсталь" в сопровождении российской бронетехники.