Во вторник с территории "Азовстали" выехали семь автобусов с украинскими военными. Видео
По меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали во вторник с металлургического завода "Азовсталь" в сопровождении российской бронетехники.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Заголовок новости: "Сдавшиеся в плен украинские бойцы покидают "Азовсталь".
Напомним, российские СМИ написали о том, что всего на "Азовстали" к началу выхода оттуда украинских военных было более 2500 человек. Из них представителей "Азова" - 804 человека. 404 раненых, из них 55 тяжелых. Также на заводе находится 200 тел погибших.
Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".
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