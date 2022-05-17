По меньшей мере семь автобусов с украинскими военными выехали во вторник с металлургического завода "Азовсталь" в сопровождении российской бронетехники.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Заголовок новости: "Сдавшиеся в плен украинские бойцы покидают "Азовсталь".

Напомним, российские СМИ написали о том, что всего на "Азовстали" к началу выхода оттуда украинских военных было более 2500 человек. Из них представителей "Азова" - 804 человека. 404 раненых, из них 55 тяжелых. Также на заводе находится 200 тел погибших.

Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.