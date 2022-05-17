В Госдуме России хотят запретить обмен военных "Азова" на пленных россиян
Госдума России намерена запретить обменивать украинских военных батальона "Азов" на пленных россиян. Там их называют "нацистскими преступниками".
"Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в ответ на предложение депутата Анатолия Вассермана запретить обмен "азовцев".
Володин назвал предложение Вассермана "правильным" и поручил подготовить думскому комитету по обороне проект соответствующего постановления.
Напомним, Украина заявляет, что с "Азовстали" проходит "эвакуация украинских военных для последующего обмена на российских военнопленных".
В тоже время Минобороны РФ заявляет, что идёт не эвакуация, а сдача в плен украинских военных с "Азовстали". А об их последующем обмене ничего не говорит.
Подробнее о том, что происходит с украинскими военными на "Азовстали", можно почитать здесь.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
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