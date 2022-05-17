Гуманитарная операция на заводе "Азовсталь" продолжается. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram-канале.

"В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции", - написала она.

Между тем, основатель батальона "ДНР" "Восток" Александр Ходаковский публикует видео выхода украинских военных с Азовстали сегодня.

"То есть, получается, что сегодня продолжается процесс, который в Россией называют "сдачей в плен", а в Украине - "эвакуацией для последующего обмена", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, вчера в Минобороны России заявило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых. Также россми публиковали видео с вывезенными с "Азовстали" украинскими военными.

После чего заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Новоазовск с "Азовстали" вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, ещё 211 лиц - в Еленовку (оба города - на подконтрольной "ДНР" территории).

Президент Владимир Зеленский же, комментируя эту ситуацию, сказал, что работа по спасению жизней украинских военных требует деликатности и времени, добавив, что "украинские герои нужны Украине живыми".

"Страна" ранее подробно разобралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".