Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Новоазовск с завода "Азовсталь" вывезены 53 тяжелораненых украинских военных. Ещё 211 лиц отвезли в Еленовку. Оба города находятся на подконтрольной "ДНР" территории.

Как заявила Маляр, раненых планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдёт, она не уточнила.

"Продолжаются меры по спасению остальных бойцов с "Азовстали". К сожалению, деблокировать Мариуполь военным путём невозможно. Сейчас самое главное - сберечь жизни наших военных", - заявила Маляр.

Ранее "Страна" писала, что сегодня Минобороны РФ заявило, что достигнута договорённость о вывозе с "Азовстали" в больницы "ДНР" раненных украинских военных. То есть, по сути, о сдаче их в плен. Подтверждений с украинской стороны этому не было.

Вскоре после появления этой информации командир полка "Азов" Денис Прокопенко, который сейчас находится в Мариуполе на комбинате "Азовсталь", записал новое видеообращение. В нем он заявил, что находящийся в городе гарнизон выполняет некое решение командования.

"В целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказал Прокопенко.