Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на новость об эвакуации украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь".

"Я не могу комментировать ситуацию. Вечером президент сделает на эту тему заявление", - сказал Арестович.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона тоже сказала, что пока не может комментировать эту тему.

Между тем российские СМИ показывают кадры, как утверждается, перевозки в больницу в "ДНР" раненных украинских военных с "Азовстали".

Ранее "Страна" писала, что сегодня Минобороны РФ заявило, что достигнута договорённость о вывозе с "Азовстали" в больницы "ДНР" раненных украинских военных. То есть, по сути, о сдаче их в плен. Подтверждений с украинской стороны этому не было.

Вскоре после появления этой информации командир полка "Азов" Денис Прокопенко, который сейчас находится в Мариуполе на комбинате "Азовсталь", записал новое видеообращение. В нем он заявил, что находящийся в городе гарнизон выполняет некое решение командования.

"В целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказал Прокопенко.