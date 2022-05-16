Командир полка "Азов" Денис Прокопенко, который сейчас находится в Мариуполе на комбинате "Азовсталь", записал новое видеообращение. В нем он заявил, что находящийся в городе гарнизон выполняет некое решение командования.

"Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. В целях сохранения жизней весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказал Прокопенко.

Какой именно приказ выполняет гарнизон Мариуполя "в целях сохранения жизней", он не уточнил.

Напомним, сегодня Минобороны РФ заявило, что достигнута договорённость о вывозе с "Азовстали" в больницы "ДНР" раненных украинских военных. То есть, по сути, о сдаче их в плен. Подтверждений с украинской стороны этому не было.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Мариуполе противник пытается перекрыть выходы из бункеров "Азовстали" и заблокировать передвижение украинских военных.