Всего на "Азовстали" к началу выхода оттуда украинских военных было более 2500 человек. Из них представителей "Азова" - 804 человека. 404 раненых, из них 55 тяжелых. Также на заводе находится 200 тел погибших. Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, на "Азовстали" в плену было трое российских военных (1 офицер, 2 солдата).

По данным Минобороны Украины, раненых украинских бойцов с "Азовстали" вывезли в города, которые находятся на подконтрольной "ДНР" территории. В Новоазовск вывезены 53 тяжелораненых украинских военных. Ещё 211 лиц отвезли в Еленовку.

Позже вице-премьер Ирина Верещук в Telegram-канале написала о том, что гуманитарная операция на заводе "Азовсталь" продолжается и после стабилизации состояния эвакуированных украинских военных их обменяют на российских военнопленных.

Напомним, вчера минобороны России заявило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых. Также россми публиковали видео с вывезенными с "Азовстали" украинскими военными.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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