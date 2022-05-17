Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Беседа длилась довольно долго.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", - написал Зеленский.

Между тем на днях Зеленский заявил, что президент Макрон навязывал ему уступки в пользу России, чтобы помочь коллеге из РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

Напомним, Зеленский разговаривал с Макроном и в середине апреля. Тогда президенты обсудили расследование российских преступлений и сопротивление украинского народа захватчику. Зеленский сообщил, что ценит весомую поддержку Франции.