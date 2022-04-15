Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

О содержании беседы он кратко написал вечером 14 апреля в своем Твиттере.

"Провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" - гласит запись.

Как писала "Страна", 14 апреля на совместной пресс-конференции с президентами Польши и стран Балтии Зеленский заявил, что хочет как можно быстрее обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его заявление о "братских народах".

Имеются в виду слова Макрона о том, что он считает украинский и русский народы братскими, а также отказывается называть геноцидом происходящее в Украине.

Напомним, 13 апреля Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. По их итогам стало известно, что США предоставят Украине новый пакет помощи в размере 800 миллионов долларов.