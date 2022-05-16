Элизабет Борн, возглавлявшая до настоящего времени министерство труда, стала новым премьер-министром Франции. Президент Макрон поручил ей сформировать новое правительство.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в понедельник, 16 мая, пишет ТАСС.

"Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Элизабет Борн на пост премьер-министра и поручил ей сформировать новое правительство", - говорится в заявлении.

Борн сменила во главе французского правительства Жана Кастекса, руководившего Кабмином с июля 2020 года и подавшего в отставку в ходе встречи с президентом Франции Макроном.

Элизабет Борн стала второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра.

Долгое время политик симпатизировала проектам Соцпартии, но в 2017 году поддержала на выборах кандидатуру Макрона, а затем присоединилась к его движению "Республика на марше", переименованного сейчас в "Ренессанс". Она последовательно возглавляла три влиятельных министерства - транспорта, экологического перехода, труда.

После формирования правительства Элизабет Борн предстоит пройти утверждение в Национальном собрании Франции.

Ранее мы писали, что Макрон созвонился с Си Цзиньпином. Главы государств выступили за прекращение войны в Украине.

Также "Страна" сообщала, что Эммануэль Макрон предложил создать европейское политическое сообщество для стран, что не входят в Евросоюз.