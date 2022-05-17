Заявление, прозвучавшее в Госдуме России о намерении запретить обмен "Азова" на пленных россиян, было рассчитано на "внутреннюю пропаганду".

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр

"Это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается", - заявила она.

"То есть, Украина даёт понять, что переговоры по обмену идут своим ходом, несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений этому с российской стороны", - анализирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила о продолжении гуманитарной операции на "Азовстали" и планах обменять эвакуированных военных.

Ситуацию с эвакуированными украинскими военными подтвердил и президент Украины. По словам Зеленского, "украинские герои нужны Украине живыми".

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.