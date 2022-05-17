Украинские военные с мариупольского завода "Азовсталь" "сдались в плен без всяких условий".

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат прокомментировал публикацию газеты The New York Time, в которой утверждается, что "Украина завершила "боевую миссию" в Мариуполе", а военные "были эвакуированы, что ознаменовало окончание боев" на "Азовстали".

Полянский сказал, что "не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение": члены "Азова" "сдались без условий".

Таким образом, он опроверг информацию украинской стороны о том, что условием выхода военных с "Азовстали" было обещание России отправить их затем на обмен.

Хотя и с нашей стороны говорят о том, что выход военных с завода был сдачей в плен. Так, журналист и представитель Украины в бывшей ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш раскритиковал украинские власти и СМИ за подачу новости о сдаче военных из "Азовстали" в плен "как победу".

"Вынужденную сдачу в плен пытаются подать как победу. А ведь это не победа. Это вынужденный шаг для спасения жизней людей, который не гарантирует им ни безопасности, ни свободы", - написал Гармаш.