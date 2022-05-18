Механизма обмена защитников Мариуполя между Киевом и Москвой на данный момент нет. Об этом заявила нардеп Кира Рудык, принимавшая участие в переговорах с Россией, сообщает The New York Times.

"Мы хотим доставить их в третью страну, например в Турцию. Россия сейчас против. Но что еще мы можем сделать в такой ситуации? Придется продолжить переговоры", - сообщила Рудык.

Также нардеп не уверена, достаточно ли в Украине пленных для обмена с Россией.

Кира Рудык говорит, что Украина получила гарантии от Красного Креста и ООН, что со сдавшимися военными все будет в порядке.

"Это была единственная причина, по которой мы согласились на это, потому что солдаты были готовы идти до конца", - сказала она.

Отметим, что сразу после выхода первых людей из "Азовстали" в Минобороны и на Банковой заявили, что их будут менять. Однако Россия этого не подтверждала.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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