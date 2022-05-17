Украинские военные продолжают выходить с территории мариупольского завода "Азовсталь".

Видео с новой колонной опубликовали российские издания.

Судя по кадрам, люди выходят группами по 20-30 человек, потом их досматривают российские военные, проверяя даже карманы.

Среди тех, кто выходит, есть и женщины. Раненых выносят на носилках.

Как писала "Страна", заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заводе происходит не эвакуация военных, а сдача в плен. Причем, по его словам, украинские военные с мариупольского комбината "сдались в плен без всяких условий".

Кроме того, стало известно, что следователи Следственного комитета Российсокй Федерации допросят украинских военных, которые вышли с "Азовстали". В ведомстве заявили, что военных допросят в рамках "расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса". Следователи установят личности военных и "проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям".

Между тем на Банковой приняли решение не комментировать ситуацию в Мариуполе из-за ее "хрупкости".