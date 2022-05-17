Ситуация вокруг эвакуации военных из Мариуполя "слишком хрупкая", поэтому власть приняла решение не комментировать ее.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Марку Фейгину.

"Есть решение, которое заключается в том, что, пока идет операция, мы не комментируем. Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить. Не будем подставлять ребят и девчат. Когда те, кто занимается эвакуацией, скажут "можно" – мы будем комментировать", – заявил Арестович.

Между тем выход военных с завода активно комментируют в России. Так, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заводе произошла не эвакуация, а сдача в плен. Причем. по его словам, украинские военные с мариупольского комбината "сдались в плен без всяких условий".

Кроме того, стало известно, что следователи Следственного комитета Российсокй Федерации допросят украинских военных, которые вышли с "Азовстали". В ведомстве заявили, что военных допросят в рамках "расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса". Следователи установят личности военных и "проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям".