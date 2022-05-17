Семь автобусов с украинскими защитниками мариупольского завода "Азовсталь" прибыли в бывшую исправительную колонию в подконтрольном России городе Еленовка под Донецком.

Об этом сообщает Reuters.

"По словам очевидца Reuters, семь автобусов с украинскими военными, которые в течение нескольких недель сопротивлялись российским войскам на сталелитейном заводе "Азовсталь" в портовом городе Мариуполь, прибыли во вторник в бывшую исправительную колонию в подконтрольном России городе Еленовка под Донецком", - пишет издание.

Напомним, вчера в Минобороны России заявило, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых. Также россми публиковали видео с вывезенными с "Азовстали" украинскими военными.

После чего заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Новоазовск с "Азовстали" вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, ещё 211 лиц - в Еленовку (оба города - на подконтрольной "ДНР" территории).

Президент Владимир Зеленский же, комментируя эту ситуацию, сказал, что работа по спасению жизней украинских военных требует деликатности и времени, добавив, что "украинские герои нужны Украине живыми".

"Страна" ранее подробно разобралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".