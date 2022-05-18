Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение во вторник, 17 мая. Главное в вечернем обращении президента:

"83-й день войны начался с ракетных ударов по Львовской области, Сумской и Черниговской. Авиаудары в Луганской области, специфическая диверсионная активность в приграничных областях Украины. Все это не просто создание напряженности - это компенсация российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны... Эти удары ничего кардинально не изменят, тем более что наша ПВО работает все лучше". "Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Прежде всего - о военной поддержке и взаимодействии на уровне ЕС. Говорил с президентом Франции - о шестом пакете санкций, который готовит ЕС, о переговорном процессе с Россией и эвакуации наших героев с Азовстали". "Эвакуационная миссия продолжается. Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены самые влиятельные международные посредники. Отдельно говорили с президентом Франции о рассмотрении нашей заявки на получение статуса кандидата в члены ЕС". "Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины. Чтобы наше государство поддерживалось на всех уровнях. И чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное. Вот что нам нужно. Чтобы, как и во время Второй мировой войны, борьба за свободу могла опираться в том числе и на силу искусства. "Поэтому на церемонии открытия Каннского кинофестиваля обратился к мировому кинообществу и напомнил, что сейчас, как и в 1940-е годы, нужно смело защищать свободу и бороться с диктатурой. Язык кино должен стать языком борьбы за свободу".

Напомним, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.