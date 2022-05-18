Пленных бойцов "Азова" переместили с территории "ДНР" в СИЗО Ростова-на-Дону, а также в Таганрог.

Об этом сообщают ВВС.

В Таганрог привезли 89 бойцов "Азова", откуда "их будут распределять дальше". Куда именно, не уточняется.

Всего с завода "Азовсталь" в Мариуполе были вывезены 959 украинских военных, в том числе 80 раненых.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вышедших с "Азовстали" бойцов ждет трибунал, а сам завод снесут и построят там зону отдыха.

При этом с "Азовстали" пока не вышли украинские военные командиры.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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