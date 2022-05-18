Постоянная бомбардировка оккупантами "Азовстали" могла создать угрозу утечки десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода в Азовское море. Это приведет к экологической катастрофе в Азовском море.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода", - отмечается в сообщении.

В частности, утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря.

"Дальше опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря", - сказано в сообщении.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Скриншот: Telegram/Маріупольська міська рада

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