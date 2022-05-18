Из России и "ДНР" прозвучала очередная серия заявлений о судьбе бойцов полка "Азов", которые вышли с территории "Азовстали" и были вывезены автобусами на неподконтрольную Украине территорию. По данным "главы ДНР" Дениса Пушилина, азовцев не собираются менять на пленных российских военнослужащих.

По словам Пушилина, "суд решит судьбу сдавшихся с "Азовстали", а "нацистов ждёт трибунал".

Также заявление сделал и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, "военных можно обменять, но идейных бандеровцев менять нельзя, они должны быть наказаны по закону".

Пушилин, тем временем, уже строит планы на принадлежащие Ринату Ахметову металлургические предприятия Мариуполя.

"Меткомбинат им. Ильича восстановим, "Азовсталь" снесем", - заявил Пушилин.

Также он добавил, что на месте "Азовстали" хотят построить зону отдыха или технопарк.

А вот второе крупное промышленное предприятие Мариуполя, комбинат им. Ильича, по данным Пушилина, оккупанты намерены реконструировать и запустить в эксплуатацию.

Кроме того "глава ДНР" поделился планами сноса разрушенных обстрелами жилых многоэтажек.

"Более 60% домов подлежит сносу и постройке новых. Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город", - заявил Пушилин.

Напомним, накануне вице-премьер Ирина Верещук сообщила о том, что условием выхода украинских военных с "Азовстали" было обещание России отправить их затем на обмен. Однако заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинские военные с "Азовстали" "сдались в плен без всяких условий". Также появилась информация о том, что их допросит Следственный комитет России.

Между тем в Госдуме России намерены запретить обменивать украинских военных батальона "Азов" на пленных россиян. Там их называют "нацистскими преступниками".

"Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в ответ на предложение депутата Анатолия Вассермана запретить обмен "азовцев".

В ответ на это замминистра обороны Анна Маляр сказала, что заявление, прозвучавшее в Госдуме России о намерении запретить обмен "Азова" на пленных россиян, было рассчитано на "внутреннюю пропаганду".

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