Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Украины о гуманитарной операции по вывозу военных с "Азовстали" в Мариуполе.

Песков, отвечая на вопрос о заявлениях украинских властей о том, что это эвакуация, сказал: "трактовка однозначная - они сдаются в плен".

Напомним, Украина подтвердила, что военные покидают завод "Азовсталь" и отправляются на территорию, подконтрольную "ДНР". РФ заявила, что украинские военные складывают оружие и сдаются в плен.

Как писала ранее "Страна", выражение "сдача в плен" украинская сторона не использует, а заявляет об "эвакуации по гуманитарному коридору для последующего обмена на российских пленных",

Вместе с тем, сегодня в Минобороны РФ заявили о сдаче в плен 959 украинских военных с "Азовстали".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.