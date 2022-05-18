В Минобороны России утверждают, что за прошедшие сутки сдались в плен 694 украинских военных с "Азовстали", в том числе 29 раненых. Об этом пишут российские СМИ.

Всего с 16 мая, по данным МО РФ, сдались в плен 959 украинских военных, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещены в больницу Новоазовска (территория, подконтрольная "ДНР").

Куда отвезли остальных - не сообщается, но ранее была информация, что их перевозят в Еленовку под Донецк, где расположен один из "фильтрационных лагерей" в "ДНР".

Агентство Reuters публикует видео из Еленовки. Похоже на территорию какого-то тюремного учреждения.

Украинская сторона по числу вышедших с "Азовстали" военных пока информацию не подтверждает.

Напомним, ранее российские издания публиковали видео выхода украинских военных с "Азовстали" и их досмотра россиянами.

Также сообщалось, что следственный комитет России допросит вышедших с "Азовстали" украинских военных.

Вместе с тем, Арестович объяснил, почему у Зеленского не комментируют эвакуацию украинских военных с "Азовстали".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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