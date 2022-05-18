"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинские командиры на заводе "Азовсталь" в Мариуполе пока не сдались.

Его слова приводит CNN.

"На данный момент нет высокопоставленных командиров - они пока не вышли", - сказал Пушилин.

В CNN напомнили, что и в "ДНР", и в Минобороны России заявили, что около 960 защитников "Азовстали" сдались. Некоторых доставили в больницы, но большинство отвезли на автобусах в следственный изолятор в Еленовке на территории "ДНР".

Также CNN добавили, что не могут проверить комментарий Пушилина, и неизвестно, сколько украинских солдат остается внутри завода.

"Украинская сторона не предоставила обновленную информацию о количестве покинувших "Азовсталь" и состоянии переговоров об их обмене на российских пленных", - сказано в публикации.

Ранее "Страна" сообщала, что "Красный Крест" призывает допустить своих сотрудников к вышедшим с "Азовстали" военным.

Мы также рассказывали, что в переговорах по выводу украинских военных с "Азовстали" участвует народный депутат Украины Александр Ковалёв. Ковалев - это ветеран войны в Афганистане, бывший десантник, избранный по мажоритарному округу в Донецкой области.