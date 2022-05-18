Нардеп Кира Рудык, которая в комментарии The New York Times заявила, что пока нет договорённостей об обмене украинских военных с "Азовстали", отреагировала на критику со стороны советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Соответствующий пост Рудык опубликовала в Facebook.

"После многих запросов СМИ сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников с "Азовстали". Более того, в статье The New York Times об этом нет ни слова", - написала нардеп.

При этом к посту в Facebook Рудык прикрепила скриншот своего комментария газете, где она сама же выделила фразу о том, что она "вовлечена в переговоры по "Азовстали".

Напомним, после комментария Рудык для The New York Times, в котором она заявляла, что пока нет договорённости об обмене бойцов с "Азовстали" на российских пленных, Михаил Подоляк опроверг участие нардепа в переговорном процессе и раскритиковал Рудык, заявив, что она "откровенно приврала" журналистам.

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