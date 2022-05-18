В начале мая "Страна" уже рассказывала о том, как живет Мариуполь: кто управляет городом, как люди выживают на гуманитарную помощь, как проходит фильтрация и многое другое.

С тех пор многие вещи в городе поменялись. В военном плане - прекратились бои вокруг "Азовстали" после прекращения сопротивления Мариупольского гарнизона, в бытовом - назначенные "ДНР" и Россией "власти" города пытаются запустить водоснабжение и электричество.

Получается пока без особых успехов. Да их и не будет без восстановления разрушенных войной труб и электросетей. А до этого еще очень далеко.

"Страна" узнала, какие процессы идут сейчас в Мариуполе и как там живут люди.

Реки на улицах

В сравнении с тем, о чем "Страна" уже рассказывала в предыдущем тексте, в городе произошли некоторые изменения.

Во-первых, начали подключать отдельные кварталы к свету и воде. Происходит это с большими сложностями, а также авариями: из-за бомбежек нарушены все коммуникации.

В мае назначенный "ДНР" "глава Мариуполя" Константин Иващенко заявил, что вода из Старокрымского водохранилища начала подаваться в город в тестовом режиме. "Сейчас испытываем сети, ведущие к домам, смотрим и выявляем, где есть порывы", - сказал Иващенко.

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил начало подачи воды, но сказал, что порывов очень много, и Мариуполь превратился в "город-фонтан". Публикуются видео на которых видно как по улицам города текут реки воды.

Международные организации подтверждают, что в городе начали решать одну из главных проблем - с водой. Но заострили внимание на том, что из-за разрушенной системы водоснабжения возможно распространение инфекционных заболеваний - включая холеру.

"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что там на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", – заявила в Киеве региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан.

Аналогичная история с электричеством. Его начали предоставлять в центральном Октябрьском районе города, но из-за разрушенных обстрелами коммуникаций местами возникают короткие замыкания и пожары.

Тем не менее, и воду, и свет начали хоть как-то, но давать. В отдельных районах люди уже могут подзаряжать телефоны.

Также новые "власти" города говорят, что намерены компенсировать жителям разрушенное жильем. Чтобы получить деньги, люди должны указать в заявке, что к уничтожению имущества и гибели человека якобы причастны украинские военные.

За потерю жилья обещают выплачивать 500 тысяч рублей, за погибшего родственника – 3 миллиона рублей, сообщил советник украинской мэрии Андрющенко. По его словам, многие такие заявления уже подали ради получения денег.

Под предлогом выплаты этих компенсаций (их, правда, еще никому не платили), "власти" призывают людей возвращаться в город. Впрочем, предупреждает украинский мэр Вадим Бойченко, въехать в Мариуполь можно, а вот выехать будет сложнее.

"Мы должны понимать, что ограничений на возвращение нет, но мы также должны понимать, что въехать можно – выехать очень сложно. Надо потом будет проходить фильтрационные центры, получать справки, и это новый опыт, который, к сожалению, очень грустный. И не все, кто попадают в Мариуполь, имеют возможность потом выехать из Мариуполя. Это надо понимать", - сказал Бойченко и добавил, что, по его мнению, обещанные деньги вряд ли кто-то получит.

Проблема еды в городе решается двумя путями.

Первый - он же основной - гуманитарка. Мелкими партиями ее привозят волонтеры из Донецка или России, они снабжают адресно либо конкретных людей, либо учреждения. Крупными партиями и с раздачей всем подряд - "Единая Россия", которая открыла свой штаб и склад в помещении ТРЦ "Метро".

Как мы уже рассказывали, туда и стекаются люди, которым раздают еду и вещи первой необходимости. Причем, судя по публикуемым видео, очереди огромные.

Второй источник продуктов и необходимых вещей - рынок, где можно купить в принципе весь основной набор продуктов. Их привозят либо предприниматели из "ДНР", либо фермеры из окрестных сел (о ценах мы расскажем ниже).

Еще одна забота у горожан и "властей" - разбор завалов. Этим занимаются как местные жители, так и специалисты МЧС "ДНР" и России.

В том числе вывозят обломки из мариупольского Драмтеатра.

Из центра Мариуполя основной мусор уже убрали, хотя выглядят улицы по-прежнему крайне печально.

Также убирают подбитую военную технику.

Работа по "вывозу тел"

На разбор завалов людей зазывают расклеенные по городу объявления. Там же предлагается работа по уборке улиц от мертвых тел. Платить за все это обещают от 10 до 32 тысяч рублей в месяц.

Также планируется, судя по всему, перезапуск меткомбината Ильича - поскольку его сотрудников просят явиться в отел кадров предприятия (о том, что предприятие будет восстановлено, говорят и в "ДНР").

И в том же объявлении предлагается сходить оформить пенсию. А также получить пособие 7800 рублей за март, апрель и май.

С мертвыми телами в городе, убирать которые зовут жителей - отдельная проблема. Вот, как выглядит одно из захоронений, которое появилось недавно.

В городе столько людей погибло, что восстанавливать информацию о них приходится в том числе по надписям, которые соседи оставляли на дверях умерших мариупольцев.

Украинские власти и журналисты публиковали информацию о том, что трупы возят в поселки Мангуш и Старый Крым, где находятся братские могилы.

В подтверждение публиковались спутниковые снимки с местных кладбищ, где визуально было заметно как удлиняются ряды с могилами, которых еще не было в конце марта.

Правда, с российской стороны шли опровержения, что это не братские могилы, а индивидуальные захоронения.

Появляется и видео из Старого Крыма. На нем видно, что тела не находятся в братской могиле, а лежат в гробах, которые при этом ставятся в одну траншею. Причина - погибших очень много, поэтому приходится "уплотнять" захоронения таким образом.

В городе в теории проводятся уже и перезахоронения людей, которых предали земле прямо во дворах. Вот как выглядят такие дворовые кладбища.

Похоронами занимается "госпредприятие" из Донецка под названием "Ритуал". Его машины уже работают в Мариуполе.

Чтобы похоронить или перезахоронить человека, нужно обратиться в полицию с заявлением (открыты уже все четыре РОВД Мариуполя). Далее тело отвезут в морг и проведут экспертизу, затем выдадут свидетельство о смерти.

Но это схема на бумаге. Жители Мариуполя говорят, что эксгумация тел, которых похоронили на местах боев, еще даже не начиналась.

Планы "ДНР" и РФ на Мариуполь

В Мариуполь и Волноваху недавно приезжал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отвечает в правительстве РФ за строительный комплекс. Обсуждали "восстановление городов".

План, озвученный после визита Хуснуллина - порт должен стать основным хабом доставки стройматериалов из России, чтобы ускорить восстановление. В этой связи уже начали поднимать со дна корабли, которые блокировали порт. Его работу планируют возобновить до конца мая. По данным "Страны" на пост директора порта хотят назначить директора одного из портов Ростовской области.

Пушилин также озвучил планы на принадлежащие Ринату Ахметову металлургические предприятия Мариуполя. "Меткомбинат им. Ильича восстановим, "Азовсталь" снесем. Сделаем там парковую зону или технопарк, решение еще не принято", — заявил он. Город Пушилин видит в качестве курортного.

По поводу курорта это уже не первое такое заявление от "ДНР". Причем поначалу многие это восприняли как очень неудачную шутку на фоне полностью разрушенного Мариуполь.

Но, как видим, этот тезис повторяется вновь и вновь, а значит не случаен.

И это ещё один показатель того, что захваченные территории Украины Россия хочет присоединить к себе. И "вписать" их в общероссийское "разделение труда".

Своего металлургического производства в РФ достаточно. А перезапускать "отжатые" у украинских собственников меткомбинаты, как показывает 8-летний опыт "ЛДНР", очень трудно из-за сложности с поставками сырья и сбытом продукции.

А вот с курортами не берегу тёплых морей у России как раз дефицит. Особенно с учётом того, что из-за санкций вылететь за пределы РФ непросто по многим направлениям.

И построить гостиницы с упором на внутренний туризм проще, чем наладить работу предприятий тяжёлой промышленности в условиях, когда российские права собственности на них в мире не признают.

И, наконец, в Мариуполе начали печатать газеты. Подконтрольные "ДНР" "власти" запустили печатный станок редакции старейшего местного издания - "Приазовский рабочий". 9 мая первый номер "обновленной" газеты вышел в свет с георгиевской лентой и "главой ДНР" Пушилиным на обложке.

Редакция, которая издавала "Приазовский рабочий" до войны и сейчас эвакуировалась из города, уже выпустила заявление, что к этой газете она никакого отношения не имеет.

"Продолжаем жить в подвалах и греть воду на кострах"

"Страна" смогла пообщаться с некоторыми жителями Мариуполя. Один из них рассказал "Стране" о том, что происходит в городе сейчас. Приводим его рассказ полностью.

"Те, у кого в каком-то виде уцелели квартиры, начинают перемещаться туда. Многие продолжают жить в подвалах.

Морально сейчас не сильно проще, чем во время войны. Теперь по логике надо начинать возвращаться к мирной жизни, но ее нет, потому что вокруг руины. Началась апатия.

Сейчас в городе остались только "ДНРовские" военные, да и то лишь, в основном, вокруг "Азовстали". Российская армия из города ушла.

В конце прошлой недели начали давать воду в 17-м микрорайоне, но пошли прорывы — очень много сетей разрушено. Ремонтируют усиленно, ночью коммунальщики работают во вторую смену. Питьевую и техническую воду завозят каждый день. Можно набирать, сколько унесешь. Чтобы помыться, вода греется на кострах.

Света тоже нет, хотя его тоже начали пытаться давать на окраине города — пересечении Строителей и Шевченко. Электроэнергию через генераторы подают в административные здания, больницы, центры выдачи гуманитарной помощи. В жилых домах света все так же нет. Зарядить мобильный телефон можно или в центре выдачи гуманитарки (бесплатно) или на рынке (за 20 гривен). Там продают все, но покупают только еду.

Самая большая ценность — это мобильный генератор. Если тебе где-то удалось достать генератор, ты мажор.

На днях наконец-то запустили общественный транспорт — автобусы. Не по всем маршрутам и с большим интервалом — до получаса. Зато бесплатно.

Работает одна школа и две больницы. Они принимают в основном мирных жителей. Раненых военных России и "ДНР" после неотложной помощи увозят в Донецк.

Лекарства достать в принципе можно. Что-то есть в центрах выдачи гуманитарки, что-то там же можно заказать, через несколько дней привозят. Если есть деньги, можно покупать в мобильных аптечных киосках.

Бензин есть, примерно по ценам "ДНР" - то есть в районе 50 рублей за литр (примерно 23 гривны). Раньше эвакуирующимся на личном автомобиле наливали по 10 литров бесплатно, сейчас такого нет.

Мобильная связь - "Феникс". Интернет 2G пробивается. Если поймал ее, лучше оставаться на месте. При передвижении может пропадать.

Ни выдача паспортов "ДНР", ни обещанные выплаты помощи, пособий и пенсий пока не начались. Все в большей степени ждут второго".

Сравнение цен в Мариуполе, Донецке и Киеве

Как рассказали "Стране" жители Мариуполя, торговля на рынках осуществляется в основном в гривнах. Если в рублях, курс умножается на 2,5.

Итак, цены в Мариуполе:

Хлеб кирпич — 20 грн (50 рублей)

Картошка — 30 грн (75 рублей)

Творог — 100 грн (250 рублей)

Пиво "Жигулевское" 2,5 л — 120 грн (300 рублей)

Бензин — 25 грн (62,5 рублей)

Для сравнения, в Донецке ценник на подобные товары такой:

Хлеб — 15 грн (35 рублей), то есть в полтора раза дешевле, чем в Мариуполе,

Картошка — около 30 грн (70 рублей), почти как покупают мариупольцы,

Творог (350 гр) — 54 грн (124 рубля), в два раза дешевле,

Пиво 2 литра — 65 грн (150 рублей), дороже, чем в Мариуполе,

Бензин А95 — 22 грн (51 рубль), дешевле на 20%.

В Киеве такой ценник:

Хлеб 17 грн (37 грн) — дороже, чем в Донецке, но значительно дешевле Мауриполя,

Картошка — 9-14 грн (19 — 30 рублей) — более чем в два раза дешевле,

Творог (350 гр) — 52 грн (112 рублей) — примерно одинаковая цена.

Пиво 2 л — 40-90 грн (86 — 194 рубля) — стоимость плюс—минус как в Донецке, но намного ниже мариупольской.

Бензин по умолчанию существенно дороже.

Кстати, о бензине. В городе заработала еще одна заправка, на пересечении проспекта Металлургов и седьмого проезда. По последним данным, стоимость литра 92-го бензина марки составляет 56 рублей (22,5 грн.), а 95-го – 61 рубль (24,5 гривен). Дизельное топливо продается по цене 62,5 руб. (25 грн.), а газ можно задуть по 36 рублей (14,5 гривен) за литр.