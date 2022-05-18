"Красный Крест" призывает допустить своих сотрудников к украинским солдатам, сдавшимся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом говорится в заявлении Amnesty International, сообщает CNN.

"Украинские солдаты, дислоцированные в районе Мариуполя, изображались в путинской пропаганде как "неонацисты" на протяжении всей агрессивной войны России против Украины. Эта характеристика вызывает серьезные опасения по поводу их судьбы как военнопленных. Военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокого обращения, и к ним должен быть предоставлен немедленный доступ МККК", — сказал Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty по Восточной Европе и Центральной Азии.

Ранее "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что вышедших с "Азовстали" бойцов ждет трибунал, а сам завод снесут и построят там зону отдыха.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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