Появилась информация, что в переговорах по выводу украинских военных с "Азовстали" участвует народный депутат Украины Александр Ковалёв.

Об этом заявил российский военкор Александр Сладков.

Ковалев - это ветеран войны в Афганистане, бывший десантник. Был избран по мажоритарному округу в Донецкой области и входил в группу "Довира", но недавно из неё вышел.

Ковалёв косвенно подтвердил участие в переговорах - написав в Фэйсбук о спасении жизней 900 человек за два дня (примерно столько вышло с "Азовстали").

Ранее Подоляк опроверг участие Рудык в переговорах по "Азовстали" и заявил, что она "приврала, выдавая себя за местного Бонда".

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.