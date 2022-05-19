"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что с "Азовстали" вышли больше половины украинских военных. По его словам, "процесс еще идет".

Вместе с тем, российский военкор Дмитрий Стешин сообщил, что вчера вечером из "Азовстали" вышел замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина"). Пока других подтверждений этой информации нет. Отметим, что вчера Пушилин говорил, что с "Азовстали" пока не вышли украинские военные командиры.

Тем временем, российские телеграм-каналы публикуют новые кадры выхода украинских военных с "Азовстали". На видео они складывают свое оружие в грузовик.

Напомним, вчера в Минобороны РФ заявили о сдаче в плен 959 украинских военных с "Азовстали".

Отметим, что вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что эвакуированных с "Азовстали" военных планируют обменять.

Мы рассказывали в отдельном материале, что сейчас происходит в Мариуполе и какие на него планы у РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

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