Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, известный как Калина, записал видео.

В нем он сообщил, что находится на заводе "Азовсталь", опровергая тем самым сообщения российских журналистов, будто он уже вышел с территории мариупольского комбината и сдался в плен.

"Продолжается операция, детали которой я разглашать не буду", - добавил Паламарь.

Напомним, с 16 мая украинские военные выходят с завода и складывают оружие. В России и в Красном кресте это называют сдачей в плен. В Украине - операцией по эвакуации с последующим обменом.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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