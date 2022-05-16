Глава Пентагона Ллойд Остин уже второй раз в последние несколько дней созвонился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

О деталях разговора Остин рассказал в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня я снова говорил с Алексеем Резниковым, обсудили ситуацию на поле боя и потребности Украины. Я проинформировал его о своем телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу и подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитета и безопасности Украины", - написал Остин.

Напомним, министры обороны США и Украины уже созванивались на прошлой неделе, тогда они обсудили ситуацию на Донбассе и вооружение.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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