Появились подробности первого с начала российского вторжения в Украину телефонного разговора между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он длился около часа и не привел к разрешению каких-либо спорных вопросов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Согласно информации агентства, разговор был инициирован американской стороной и продолжался "на протяжении порядка часа".

"Данный разговор между руководителями военных ведомств двух стран не привел к разрешению каких-либо вопросов или изменениям в действиях РФ на Украине", - цитирует агентство чиновника Пентагона.

В свою Минобороны РФ ранее проинформировало, что Остин и Шойгу обсудили 13 мая "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Также "Страна" приводила заявление Сергея Шойгу о том, что РФ будет уничтожать весь прибывший в Украину с вооружением транспорт НАТО.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.