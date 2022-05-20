Губернатор Луганской области Сергей Гайдай подтвердил начало штурма Северодонецка, о чем сегодня сообщал Генштаб. При этом, по его словам, штурм Северодонецка успеха не имел - россияне понесли потери в личном составе и отступили. Также, по его словам, враг начал операцию по захвату Лисичанска.

Об этом Гайдай сообщил в Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что вчера в Северодонецке погибли 12 человек, еще один - в Горской громаде.

По словам Гайдая, в Северодонецке и Лисичанске очень много разрушений - повреждены частные дома и жилые многоэтажки. Также пострадали и другие населенные пункты региона.

"Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково - пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом - шесть, во Врубовке - три, еще три - в Рубежном. Невозможно подсчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия", - написал Гайдай.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.