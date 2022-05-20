Утром в пятницу, 20 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По данным Генштаба, враг пытался произвести штурм в направлении Северодонецка, но его отбили ВСУ. Южнее ведутся бои за Тошковку.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удерживании занятых рубежей, сообщает Генштаб. У границы России под Харьковом бои идут в районах сел Терновая и Веселое.

В сторону Бахмута продолжился штурм врагом села Выскрива (Луганская область). А уже на территории Донецкой области российские войска находятся в районах сел Владимировки и Васильевки. Эти населенные пункты расположены на северо-восток от Бахмута и прилегают к стратегической трассе Лисичанск-Бахмут - единственной, которая соединяет область с внешним миром.

На северо-запад от Донецка противник атаковал Веселое вблизи контролируемых Украиной Песок, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, в Запорожской области противник штурмовал поселок Новодаровка у границы с Донецкой областью, но понес потери и отошел.

На юге сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий, сообщает Генштаб.

По информации Генштаба, на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10".

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, враг там пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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