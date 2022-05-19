В Украине могут начать отбирать автомобили у нетрезвых водителей и отдавать их на нужды армии, полиции и других госструктур.

Об этом говорится в законопроекте №7382, который появился на сайте Верховной Рады 17 мая.

В частности, предлагается дополнить ст.130 КоАП таким текстом:

"В условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, МВД, или ГСЧС (по решению Кабмина или уполномоченного органа).

Учитывая, что "водитель" и "владелец" это не всегда тождественные понятия, непонятно, как будет построена процедура в случае, если водитель управляет не принадлежащим ему транспортом.

Отметим, что в Кривом Роге начальник военной администрации города Александр Вилкул уже подписал соответствующий указ автомобили пьяных водителей передавать в территориальную оборону.

Ранее Рада уже разрешила конфискацию имущества за поддержку российской агрессии.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.