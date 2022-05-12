Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий по решению суда конфисковать имущество тех, кто поддерживает вторжение России в Украину.

"За" проголосовали 308 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Речь идет о законопроекте №7194 "о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц".

В пояснительной записке указано, что его целью является "препятствование использованию экономических активов в ущерб национальной безопасности Украины", а также привлечение таких активов "для усиления обороны Украины и возмещения нанесенного ущерба".

Решать легитимность и "пропорциональность" такой конфискации имущества будет суд. Предполагается и возможность обжаловать решение.

Под поддержкой вторжения РФ подразумевается действия, которые создали угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины (в том числе путем вооруженной агрессии или террористической деятельности) или в значительной степени способствовали (в том числе путём финансирования) совершению таких действий другими субъектами.

Речь идет как о физических, так и юридических лицах.

Напомним, что также сегодня Верховная Рада одобрила изъятие активов российских банков в Украине.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.