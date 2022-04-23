Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что в городе будут жестко обходиться с теми, кто "имеет неосторожность устраивать гонки по улицам на своих скоростных машинах. С сегодняшнего дня все эти транспортные средства будут изыматься в пользу армии.

"С сегодняшнего дня все изловленные персонажи будут лишены их транспортных средств. Полиция указание получила. Поясняю: остановила вас патрульная полиция, помашите рукой вашей машине. Возможно, вы ее сможете увидеть в Донецкой или Луганской области под управлением наших ВСУ. Вас всех предупредили. Не поможет никто. Уверяю, не отшепчет даже бабка Мариула", - написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Mykhailo Lysenko

Отметим, что такой способ "борьбы" с нарушением движения и водителями, которые не придерживаются правил, уже пытались использовать во Львове. Так, еще в начале марта мэр Львова Андрей Садовой пригрозил отдавать украинской армии неправильно припаркованные на улицах Львова автомобили.

Также мы рассказывали, что в Днепропетровской области - городе Павлограде - Служба безопасности Украины задержала криминальных авторитетов, которые накануне избили военных.