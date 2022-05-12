Верховная Рада одобрила принудительное изъятие активов российского "Сбербанка" и "ВЭБа" на территории страны.

Соответствующий указ президента был одобрен парламентом на сегодняшнем заседании, пишет нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 334 депутатов.

Как мы уже сообщали, в частности, изымаются такие права собственности РФ и ее резидентов, как 99,8% акций "Проминвестбанка" (ПИБ), принадлежащих госкорпорации "ВЭБ.РФ", и 100% акций Международного резервного банка (МР банк), принадлежащих Сбербанку России.

Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка России к МР банку на 14,9 млрд грн.

Помимо этого, изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд грн МР банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Еще на второй день войны Нацбанк принял решение об отзыве лицензии у Международного резервного банка (МР Банк) — это новое название Сбербанка, дочки Сбербанка России (Москва). Фонд гарантирования вкладов физлиц в тот же день принял решение о ликвидации этого банка.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.