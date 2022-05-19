"Страна" уже писала, что после введения "нулевой растаможки" на границе образовались 20-километровые очереди: пользуясь налоговыми послаблениями, украинцы массово начали ввозить в страну "евробляхи".

Проблема с огромными очередями на границе до сих пор не решилась, а наоборот, только усугубилась.

Несмотря на то, что машины в Украину из заграницы теперь можно ввозить только через три пункта пропуска, на границе по-прежнему огромные очереди, которые тормозят доставку в Украину гуманитарных грузов и оружия для ВСУ.

Как рассказал "Стране" бизнесмен Денис Долинский, очереди на границе от 15 до 30 километров.

"Уже собралась очередь с гуманитарными грузами на тех пунктах пропуска, которые анонсированы только под гуманитарку. Очереди на выезд из Украины просто огромнейшие, на въезд тоже. Наши машины, которые везут авто для ВСУ стоят в 10 километровой пробке и ждут, когда можно будет заехать через Шегини", — рассказал он.

Он добавил, что исключения в виде проезда без очереди только для бензовозов.

"А все остальные фуры с гуманитарной помощью, авто, медикаментами и так далее как стояли так и стоят. И очередь будет только расти, потому что порты закрыты, люди возвращаются домой и плюс ещё гуманитарка", — считает Долинский.

Однако перевозчики утверждают, что проблема в таможенниках, которые специально затягивают и саботируют процесс.

"На таможне продолжается бардак. Искусственно тормозят проверку наших грузов, несмотря на то, что таможня уверяет, мол они очень быстро все поверяют. Со стороны в сторону ходят без дела, нужно заполнять кучу каких-то формуляров. Документация должна быть простая: поставил галочку и поехал, или в электронном виде. Но нет, нужно заполнить четыре документа отнести в одно окно, принести потом в другое, подписать, проверить. Это занимает 5 часов у одной машины. А таких машин — 17 км", — сообщил Долинский.

Долинский считает, что таможенники делают все, чтобы закон о нулевой растаможке отменили.

"Это же целый бизнес местных царьков. Таможенники сами создали пробки и уверяют, что это все из-за нулевой растаможки. Никто же им сейчас не платит никаких взяток, максимум 100 долларов за ускорение процедуры. Вот они и хотят вернуться в былые времена", — сказал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что один из пунктов пропуска на западной границе будет работать только для транзита бензовозов.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.