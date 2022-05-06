Президент Владимир Зеленский 6-го апреля подписал закон о льготном импорте на период действия военного положения. Таким образом в Украину, наряду с другими категориями товаров, можно бесплатно ввозить авто из Европы на период войны с Россией.

Сразу после введения "нулевой растаможки" на границе образовались 20-километровые очереди: пользуясь налоговыми послаблениями, украинцы массово начали ввозить в страну “евробляхи”. Спустя месяц пункты пропусков с обеих сторон все еще перегружены - настолько, что тормозят доставку в Украину гуманитарных грузов и оружия для ВСУ.

"Страна" выяснила, к чему привёл коллапс на границе и смогли ли власти решить проблему огромных очередей.

"Водители неделями ночуют на границе"

Бизнесмен Денис Долинский в комментарии "Стране" сообщил, что ситуация на границе только усугубляется.

"Все очень плохо. Мы занимаемся ввозом новых и б.у. авто из Европы в гуманитарных целях под запрос ВСУ. Привезли больше 170 новых единиц и больше 100 б.у. Раньше мы привозили авто по зелёному гуманитарному коридору, предъявляя письма от ВСУ, границу проходили за два часа. И оно неудивительно, потому что многие только выезжали. Сейчас люди понемногу возвращаются, чем создают очередь, а также добавился коммерческий транспорт: автомобили, топливо, лекарства", — рассказал Долинский.

По его словам, на выезд из Украины огромные очереди из фур, а водители неделями ночуют ожидая свою очередь чтобы выехать в Польшу забрать груз.

"Со слов Данила Гетманцева (глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Ред.) поляки не впускают больше 300 машин в сутки. Считаю, что этот вопрос уже нужно решать на уровне президентов двух стран", — отметил Долинский.

Также бизнесмен объяснил, что результате принятия закона о нулевой растаможке появилось две основные проблемы: коммерческий спрос на перевозки автомобилей (что привело к удорожанию пригона авто в три раза) и огромные очереди на границе.

"Поэтому до закона об нулевой растаможки автовозы были в любом количестве. Как только закон приняли, сразу же стало сложно найти автовоз, потому что их сразу забронировали в коммерческих целях. Цена на автовоз выросла в два, а то и три раза. Например, чтобы пригнать машины раньше платили приблизительно 2000 евро за автовоз, а сейчас цена - 4500-5000 евро. И то, автовоз поедет только тогда, когда не будет таких очередей", — рассказал Долинский.

Бизнесмен отметил, что водитель их компании ждал неделю на границе в очереди, чтобы его выпустили и он смог забрать пять автомобилей для ВСУ.

"Ситуация катастрофическая. Поляки не могут понять, где коммерция, а где — нет. Они останавливают, мы говорим: "это для наших на войну", они отвечают, мол, “нам все так говорят”, и ставят всех в одну очередь", — сказал он.

При этом, по его словам, украинские таможенники совершенно не торопятся оформлять документы на машины. А их неторопливость еще больше усложняет и без того долгое прохождение границы.

"Это было при мне. Таможенник пять часов ходил туда-сюда, курил, ковырялся где-то, потом пошёл поел, выпил кофейка, поржал, сфоткал машину, забрал документы и ушёл. А представьте, если очередь со 100 машин? Сколько времени на это нужно потратить?", — рассказал Долинский.

Кроме этого, по словам бизнесмена, из-за ситуации на границе водители балтийских и польских компаний отказываются ехать в Украину и перевозить транспорт, потому что потом долго не могут выехать.

"Пригнали уже 30 тысяч “евроблях”

После шквала критики и негодования в социальных сетях, проблему с очередями на границе пытался решить замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Найем сообщил, что начиная с 00:00 25 апреля 2022 года сокращается количество пропускных пунктов для легковых автомобилей, которые ввозятся для личных нужд.

Однако, как выяснилось, эта инициатива так и не была подкреплена никакими официальными постановлениями и на практике так и не заработала. А если и была, то не доведена надлежаще до таможни.

"Мы обрадовались, мол, наконец-то вопрос решился, но ничего не решилось на самом деле. До логического завершения эту инициативу так и не довели. До сих пор огромные очереди на тех переходах, которые анонсировали только для гуманитарных грузов", — рассказывает "Стране" Денис Долинский

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии "Стране" сообщил, что в Украину пригнано уже 30 тысяч льготных авто через западную границу.

По его словам, большой спрос создал "очереди и нагрузку".

"Дело в том, что до войны авто возились организовано партиями через все посты. А сейчас каждое транспортное средство оформляется отдельно, и количество постов уменьшилось", — объяснил Гетманцев.

В свою очередь, бизнесмен Сеяр Куршутов в комментарии "Стране" отметил, что с первого по 25 октября 2021 года в Украину было ввезено 52200 автомобилей. Из них 11800 - через Одессу, и 40400 - через западную границу. Но при этом никакого коллапса не было.

По его словам, истинная причина огромных очередей легковых автомобилей на границе — активизация системы поборов и саботажа на таможне.

"В мирное время таможенникам, чтобы заработать 500-1000$ на растаможке авто, достаточно было дать карманной брокерской компании определённые условия. И все шли к ней, так как банально дешевле. А сегодня не нужны карманные брокера, потому что можно оформиться бесплатно. Но чтобы заработать хотя бы 100$, таможенники создают всевозможные препятствия — занимаются всяческой ерундой по формальным бюрократическим процедурам", — считает Куршутов.

"Европа возмущена"

Ситуация настолько накалилась, что в парламенте уже заговорили об отмене "нулевой растаможки". Законодатели готовы отказаться от идеи льготного ввоза авто на период военного положения.

Однако за отмену этой нормы в Верховной Раде пока так и не проголосовали, отложив принятие решения на потом. Впрочем, слухи о том, что “нулевую растаможку” вскоре отменят, вызвали ажиотаж среди населения. Как результат - очередь на границе стала ещё больше.

Один из аргументов за отмену нулевой растаможки - в воюющую Украины начали массово ввозить не просто автомобили, а дорогие машины элитных моделей. "На нужды ВСУ" без таможенных сборов завозятся сотни новых BMW X5 и Mercedes-Benz S-Class. Что смотрится как минимум странно и неуместно на фоне потока украинских беженцев, которые с одним чемоданом ищут убежища в ЕС, спасаясь от войны.

Мустафа Найем признавал, что европейские партнеры Украины возмущены масштабами импорта в страну автомобилей класса «люкс».

"Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ЗСУ" автомобилей класса "люкс"", – заявил Найем.

Однако по словам бизнесмена Долинского, люди везут в основном дешевый транспорт стоимостью до 100.000 грн.

"В условиях войны это очень важно, потому что способствует работе экономики. Это предоставляет возможность заработать СТО, заправкам, рынку комплектации, а также — взносы в пенсионный фонд", — считает бизнесмен.

А более дорогие автомобили новых моделей составляют лишь десятую часть всех ввезенных в Украину авто.

"Авто моложе 2017 года выпуска, которые были пригнаны в Украину после отмены льгот, составляют лишь до 15% от всего количества ввезенных машин. Люди везут не дорогие автомобили для фронта, а кто-то отдал свои машины для армии в первые дни и поэтому купил авто себе - я знаю такие случаи. Но если кому-то плохо от того, что кто-то растаможил “Майбах”, введите ограничения на сегмент дорогих авто, моложе 3 лет", — предлагает Куршутов.

Однако, как заявил "Стране" экс-замглава Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, для решения проблемы нужно не отменять льготы, а упрощать таможенные процедуры.

"Нужно отменить предыдущую декларацию оформления транспорта или упростить ее форму. Тем более, что в настоящее время нет никакой причины для недоставки таких автомобилей во внутренние подразделения таможни. Более того, полгода назад анонсировали, что авто можно будет оформить через "Дию". Так почему бы сейчас не реализовать эту инициативу?", — рассуждает Макаренко.

В данный момент проблема с очередями на границах так и не решена. Во власти философски комментируют вероятность отмены или пересмотра закона о “нулевой растаможке”.

"Когда такое решение будет принято, тогда и прокомментируем", — заявил “Стране” Гетманцев.