Экс-нардеп и бывший журналист Мустафа Найем заявил, что Украина начнет решать проблемы огромных очередей на пунктах пропуска западной границы, вызванные ввозом большого числа легковых автомобилей после отмены таможенных платежей.

Об этом Найем пишет в Facebook.

"Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами - снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами. Законодательство Евросоюза не позволяет создавать отдельные полосы для гуманитарных грузов. Поэтому проблему будем решать на пунктах пропуска с украинской стороны", - говорится в сообщении Найема.

Начиная с 00:00 25 апреля 2022 года легковые автомобили, которые ввозят для личных нужд, будут оформлять только на следующих пунктах пропуска:

на участке польской границы -

"Угринов", "Грушев", "Смильница", "Устилуг";

"Угринов", "Грушев", "Смильница", "Устилуг"; на участке словацкой границы -

пункт пропуска "М. Березный";

пункт пропуска "М. Березный"; на участке венгерской границы -

пункты пропуска "Давинкове", "Косино".

Найем добавил, что за восемь дней после отмены таможенных пошлин в страну было импортировано 14 300 легковых автомобилей. В том числе, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года выпуска и даже Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.

Как писала "Страна" 22 апреля, на границе на въезд в Украину образовались огромные очереди. Большинство комментаторов написали, что они связаны с массовым возвращением украинцев-беженцев домой.

Однако, как говорят источники "Страны" на границе, дело не только (и не столько) в этом. Основной поток авто на въезд в Украину - это иномарки, которые сейчас начали массово ввозить в страну, так как власти обнулили на время военного положения все ввозные пошлины.