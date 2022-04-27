Европейские партнеры Украины возмущены масштабами воза в страну автомобилей класса "люкс".

Об этом сообщил "Суспильному" заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

В публикации говорится, что якобы на нужды ВСУ без таможенных сборов завозятся сотни новых BMW X5 и Mercedes-Benz S-Class.

Ситуация стала настолько серьезной, что, по словам Найема, в Украине решили сократить количество пунктов пропуска, через которые можно будет бесплатно ввозить машины из ЕС. Теперь ввозимые в Украину для личных нужд автомобили будут оформлять только на пунктах пропуска "Угринов", "Грушев", "Смольница", "Устилуг", "М. Березный", "Звонковое", "Косонь".

"Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Их шокируют промышленные масштабы импорта "для нужд ВСУ" автомобилей класса "люкс". За восемь дней после отмены таможенных пошлин в страну было импортировано 14 300 легковых автомобилей", – заявил Найем.

Напомним, в начале апреля украинцам разрешили не платить за растаможку авто в период войны.

После этого на границе собрались гигантские очереди из машин, которые начали массово ввозить, пользуясь обнулением пошлин.

Чтобы урегулировать ситуацию, с 25 апреля разрешили оформлять легковые автомобили, которые ввозят для личных нужд, только на трех пунктах пропуска.