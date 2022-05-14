В Украине снова включат камеры фиксации нарушений ПДД. Фото: Facebook

В Украине с 16 мая снова заработают камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которые прекратили свою работу в начале войны России против Украины.

Об этом пишет в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По словам Белошицкого, с начала полномасштабного вторжения в стратегических целях в Украине отключили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Однако даже в условиях войны не стоит забывать о безопасности на дорогах, а потому с 16 мая они снова заработают.

"Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе", - сообщил Белошицкий.

С 16 мая система заработает на автодорогах в следующих регионах:

  • Киев;
  • Белая Церковь;
  • Винница;
  • Кривой Рог;
  • Сумы;
  • Житомир;
  • Хуст;
  • Мукачево;
  • Ивано-Франковск;
  • Полтава;
  • Тернополь;
  • Хмельницкий;
  • Кропивницкий;
  • Одесса;
  • Кременчуг;
  • Черкассы;
  • Черновцы;
  • Чернигов;
  • Луцк;
  • Львов;

Также камеры включат в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областях.

Всего в Украине заработают 128 камер фиксации нарушений.

В Украине снова заработают камеры фиксации нарушений ПДД

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