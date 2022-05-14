В Украине с 16 мая снова заработают камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которые прекратили свою работу в начале войны России против Украины.

Об этом пишет в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По словам Белошицкого, с начала полномасштабного вторжения в стратегических целях в Украине отключили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Однако даже в условиях войны не стоит забывать о безопасности на дорогах, а потому с 16 мая они снова заработают.

"Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе", - сообщил Белошицкий.

С 16 мая система заработает на автодорогах в следующих регионах:

Киев;

Белая Церковь;

Винница;

Кривой Рог;

Сумы;

Житомир;

Хуст;

Мукачево;

Ивано-Франковск;

Полтава;

Тернополь;

Хмельницкий;

Кропивницкий;

Одесса;

Кременчуг;

Черкассы;

Черновцы;

Чернигов;

Луцк;

Львов;

Также камеры включат в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областях.

Всего в Украине заработают 128 камер фиксации нарушений.

Ранее мы писали, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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