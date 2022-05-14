С понедельника на дорогах Украины снова заработают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Список
В Украине с 16 мая снова заработают камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которые прекратили свою работу в начале войны России против Украины.
Об этом пишет в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
По словам Белошицкого, с начала полномасштабного вторжения в стратегических целях в Украине отключили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Однако даже в условиях войны не стоит забывать о безопасности на дорогах, а потому с 16 мая они снова заработают.
"Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе", - сообщил Белошицкий.
С 16 мая система заработает на автодорогах в следующих регионах:
- Киев;
- Белая Церковь;
- Винница;
- Кривой Рог;
- Сумы;
- Житомир;
- Хуст;
- Мукачево;
- Ивано-Франковск;
- Полтава;
- Тернополь;
- Хмельницкий;
- Кропивницкий;
- Одесса;
- Кременчуг;
- Черкассы;
- Черновцы;
- Чернигов;
- Луцк;
- Львов;
Также камеры включат в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областях.
Всего в Украине заработают 128 камер фиксации нарушений.
Ранее мы писали, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.
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Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.
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