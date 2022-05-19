Утром в четверг, 19 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что под Харьковом противник ведет контратаки на ранее освобожденные села и засылает ДРГ.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, враг осуществил попытку штурма Великой Камышевахи к северу от Барвенково. На ряде участков был отбит.

К югу от Северодонецка противник безуспешно штурмовал Устиновку. Ближе к Попасной - Золотое-4.

На подступах к Нью-Йорку оккупанты пытались взять штурмом Юрьевку, сообщает Генштаб. Там противник понес потери и отступил.

К северу от Авдеевки противник атаковал Новокалиново. А к западу от Песок (и к юго-западу от Авдеевки) - Первомайское. Также безуспешно.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении, сообщает Генштаб.

За предыдущие сутки подразделения Зенитных ракетных войск уничтожили один самолет и крылатую ракету. Ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по скоплению вражеской техники, по предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав. На Донецком и Луганском направлениях за сутки было отбито шестнадцать атак врага.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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