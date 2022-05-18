В результате вражеского ракетного удара по поселку Десна в Черниговской области погибли 11 человек. Еще 14- получили ранения.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.

Напомним, российские оккупанты около 5:00 утра 17 мая из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание. Как сообщается, был обстрелян учебный центр ВСУ. Также мы публиковали видео последствий ракетного удара.

Как сообщалось, утром в среду россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Разрушены дома, есть пострадавший. Кроме того, сегодня враг ударил двумя ракетами по Днепру, осколочные ранения получили две женщины и мужчина.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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