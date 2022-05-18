До трех человек выросло число пострадавших в результате вражеского ракетного удара по Днепру, который был нанесен рано утром в среду, 18 мая. Все раненые госпитализированы с осколочными ранениями.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Уточнена информация по сегодняшним "прилетам". Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека. Две женщины и мужчина. У них осколочные ранения. Все в больнице", - написал глава ОВА.

Напомним, сегодня рано утром войска РФ ударили по Днепру двумя ракетами. Одну из них сбили силы ПВО, ее обломки рухнули на частные дома. А вторая ракета разбомбила объект транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось, в Авдеевке враг разбомбил школу, обстреляв ее запрещенными фосфорными бомбами.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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